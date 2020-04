(Agenzia Vista) Parigi, 02 aprile 2020 Macron alle persone affette da autismo: "Per voi certificazione speciale per uscire più spesso" "Abbiamo provato, da quasi 3 anni ormai, a fare il massimo per tutti i cittadini che convivono con l'autismo. So che questo periodo che stiamo vivendo per voi è particolarmente difficile. Ma se la nostra vita è cambiata in quato modo, è perchè l'ho domandato a tutta la Nazione , per proteggere voi e tutti quelli che amate. Ma ho una bella notizia per voi: potrete uscire un po più spesso con una certificazione fatta specialmente per voi.". Così il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, in un videomessaggio diretto alle persone affette da autismo. Fonte: Facebook/Emmanuel Macron Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev