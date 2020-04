(Agenzia Vista) Hong Kong, 03 aprile 2020 Applausi per il personale medico tra i palazzi di Hong Kong Cittadini di Hong Kong di nuovo chiusi in casa dopo la seconda ondata di contagi da coronavirus, ecco gli applausi che riecheggiano tra i palazzi per il personale medico Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev