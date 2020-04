(Agenzia Vista) Ecuador, 03 aprile 2020 Coronavirus, cadaveri delle vittime bruciati in strada in Ecuador Drammatiche immagini dall'Ecuador, dove i cadaveri delle vittime colpite da Coronavirus vengono bruciati in strada perché il sistema funerario è collassato e gli obitori sono pieni. Il problema del recupero delle persone decedute in città dura da più di una settimana. Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev