(Agenzia Vista) Milano, 03 aprile 2020 Guarita l’infermiera della foto simbolo: "Torno in trincea. Veri eroi i pazienti che ce la fanno" "Torno in trincea. Veri eroi i pazienti che ce la fanno" A parlare è Elena, l'infermiera della foto simbolo della lotta contro il coronavirus in Italia, intervenuta durante il consueto punto sull'emergenza della Regione Lombardia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev