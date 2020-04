(Agenzia Vista) Cina, 04 aprile 2020 Coronavirus, la Cina si ferma 3 minuti a ricorda le vittime, sirene e clacson risuonano per le città La Cina si è fermata per ricordare le oltre 3000 vittime del coronavirus. Il Paese ha osservato 3 minuti di silenzio mentre risuonavano per le strade delle città solo clacson e sirene. Ecco le immagini pubblicate dagli utenti sui social. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev