(Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2020 Coronavirus, Protezione Civile: "2.886 positivi in più, totale è 88.274" "Oggi 2.886 positivi in più, totale è 88.274". Questi i dati sull'emergenza coronavirus in Italia letti dal Capo di Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli. Fonte: Facebook/Protezione civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev