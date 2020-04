(Agenzia Vista) Milano, 05 aprile 2020 Sala: "Seguiamo ordinanza mascherine ma disorienta con parole Borrelli" Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala in diretta da Palazzo Marino su Facebook: "Da oggi per uscire per strada a Milano dobbiamo indossare una mascherina o al limite un foulard o una sciarpa. Lasciatemi dire che è un po' disorientante ricevere una disposizione così dalla Regione Lombardia e dall'altra sentire Angelo Borelli, il capo del Dipartimento della Protezione Civile, una persona che stimo, dire io non metto mascherina ma mi terrò distanza. Però come ho detto sempre le ordinanze vanno applicate e non discusse". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev