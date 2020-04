(Agenzia Vista) Roma, 05 aprile 2020 Tanti Paesi stanno aiutando l’Italia. Un breve racconto degli aiuti arrivati nelle ultime settimane Il ministro degli Esteri Lugi Di Maio su Facebook: "Tanti Paesi stanno aiutando l’Italia durante questa guerra silenziosa contro il coronavirus. E lo stanno facendo con gesti concreti, inviandoci medici, infermieri, ospedali da campo, mascherine, ventilatori polmonari, tute protettive, disinfettanti, guanti e altri dispositivi sanitari. Stanno dimostrando fratellanza e solidarietà nei confronti del nostro popolo, che non dimenticheremo mai. Ve lo assicuro: sconfiggeremo il coronavirus e riusciremo a ripartire. Anche perché l’Italia, come potete vedere, non è sola". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev