(Agenzia Vista) Usa, 06 aprile 2020 SOTTOTITOLI Coronavirus Usa, Trump: "Questa guerra finirà e riapriremo il Paese" Il presidente americano Donald Trump durante una conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus: "Continueremo a usare ogni potere, ogni autorità, ogni singola risorsa che abbiamo per preservare la salute dei nostri cittadini e la loro sicurezza e per fare in modo che tutto questo finisca. Noi vogliamo che questa guerra finisca, vogliamo tornare a lavoro, vogliamo riaprire il nostro Paese. Non vogliamo vivere in queste condizioni ancora per molti mesi, vogliamo riaprire il Paese. Il nostro Paese non era destinato a questo / fonte Whitehouse.gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev