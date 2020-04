(Agenzia Vista) Napoli, 07 aprile 2020 La U.S. Band di Capodichino omaggia l'Italia cantando "'O sole mio" La U.S. Naval Forces Europe Band: "Mentre il mondo combatte il coronavirus insieme, vogliamo rendere omaggio alla nostra nazione ospitante italiana con questa esibizione di una classica canzone napoletana conosciuta in tutto il mondo, O Sole Mio. Dedichiamo la nostra esibizione ai nostri alleati a partner italiani. Poichè oggi è la "Giornata mondiale della salute" delle Organizzazione Mondiale della Sanità vogliamo anche riconoscere gli operatori sanitari di tutto il mondo, che combattono in prima linea per sconfiggere il virus. Grazie per la vostra forza e tenacia con cui combattete ogni giorno contro questo difficile problema" / fonte U.S. Naval Forces Europe Band. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev