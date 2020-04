(Agenzia Vista) Washingoton, 07 aprile 2020 Trump: "Gli Usa pregano per Boris Johnson" "Voglio mandare i migliori auguri di pronta guarigione a un caro amico mio e della nazione, il primo ministro Boris Johnson. Siamo rattristati nel sapere che nel pomeriggio è stato portato in terapia intensiva. Gli Americani stanno tutti pregando per la sua guarigione. E' davvero un buon amico, speciale, forte e risoluto, non molla mai.” Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del consueto punto sull’emergenza coronavirus negli Usa. Fonte: The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev