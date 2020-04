(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Cura Italia, De Petris (Leu): "Nessuno può dire che non ci sia stato confronto con opposizioni" La senatrice di Leu e capogruppo del Misto a Palazzo Madama, Loredana De Petris, intervenendo in Aula al Senato durante la discussione sul sul Dl Cura Italia: "Gli attacchi di una parte dell'opposizione sono davvero dettati solo da esigenze propagandistiche che in un momento come questo non dovrebbero aver luogo a procedere. Credo che si debba riconoscere al governo l'aver messo in campo, con il Cura Italia, tutti gli strumenti in quel momento possibili per assicurare sostegno immediato al lavoro e all'economia". E aggiunge: "Sappiamo da soli che, nonostante si tratti di uno sforzo senza precedenti, queste misure sono ancora insufficienti. Si è fatto subito quel che si poteva fare ma ora bisogna intervenire immediatamente a sostegno di quei milioni di persone che non hanno ancora ricevuto aiuto e lo faremo con il prossimo dl. La scelta di non lasciare solo nessuno significa questo" / fonte Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev