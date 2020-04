Eurobond, Di Stefano (Sott Esteri): "Olanda contraria, ma li tassato solo 4% a imprese straniere"

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Eurobond, Di Stefano (Sott. Esteri) Olanda contraria, ma li tassato solo 4% del volume d’affari reale “In Olanda non sono tassate né dividendi né royalty generate dalle imprese straniere che operano sul territorio. Soltanto il 4 % del reale volume d’affari risulta tassato ai fini fiscali. Di conseguenza le imprese di tutta Europa localizzano in Olanda come ha fatto Mediaset per beneficiare dei migliori tassi fiscali.” Così il Sottosegretario di Stato degli affari esteri, Manlio Di Stefano durante una diretta Facebook Fonte: Manlio Di Stefano Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev