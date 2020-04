(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Eurogruppo, Alfieri (Pd): "No a compromessi al ribasso" "Questo è il momento della verità, l'Europa deve dimostrare che alla sua base c'è il principio di solidarietà: quando ci sono delle sfide immani, come quella del coronavirus, serve una risposta europea". Così il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd della commissione Affari esteri di Palazzo Madama, intervistato dall'Agenzia Vista. "Noi chiediamo - continua Alfieri - di avere una mutualizzazione degli sforzi, che non può gravare sul nostro debito. L'Europa deve rispondere insieme, no come singole nazioni". Parlando dell'Eurogruppo il senatore Alfieri afferma: "Alla fine si arriverà per forza a una sintesi perché ne va del futuro dell'Europa, l'importante che questo compromesso non sia al ribasso, l'importante non è il nome, ma che ci sia un fondo che permetta di utilizzare risorse fresche per far ripartire le nostre economie, che sia garantito da tutti i paesi europei, deve esserci un sistema di solidarietà fra i diversi paesi" Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev