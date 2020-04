(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Raggi: "Al via controlli con i termoscanner alla stazione Termini di Roma" "Da questa mattina sono partiti i controlli con i termoscanner sui passeggeri in arrivo alla stazione Termini di Roma. Si tratta di strumenti molto affidabili che riescono a rilevare la temperatura corporea dei viaggiatori. Se i termoscanner rilevano viaggiatori con la febbre, vengono accompagnati dal personale della Croce Rossa Italiana in una sala-triage isolata, messa a disposizione da Ferrovie dello Stato, in cui si trovano i medici che effettueranno i successivi accertamenti.È un processo molto importante, utile a limitare la diffusione del coronavirus, in cui giocano un ruolo fondamentale anche i volontari della Protezione Civile di Roma Capitale che danno sostegno al personale sanitario e ai cittadini. Oggi sono già stati individuati alcuni casi di passeggeri con la febbre, che sono stati segnalati alla Asl e affidati alle cure dei volontari dell'Ordine dei Medici di Roma." Ha scritto la sindaca di Roma, Virginia Raggi sul suo account Facebook Fonte: Virginia Raggi Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev