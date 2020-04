(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Sileri: “Distribuzione mascherine insufficiente in alcune aree, ma migliora la produzione” “Distribuzione mascherine insufficiente in alcune aree, ma migliora la produzione” queste le parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in un’intervista esclusiva all’agenzia Vista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev