(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2020 Sileri: “Quando ho saputo di essere positivo ero preoccupato per i miei cari, virus subdolo” “Quando ho saputo di essere positivo ero preoccupato per i miei cari, virus subdolo” queste le parole di Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute, in un’intervista esclusiva all’agenzia Vista Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev