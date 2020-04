(Agenzia Vista) Genova, 09 aprile 2020 Toti: “4.070 positivi, 59 in più di ieri” “I casi positivi in Liguria sono 4.070, 59 in più di ieri” Ha detto il Governatore della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso della conferenza stampa per fare il punto sull’emergenza coronavirus Fonte: Regione Liguria Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev