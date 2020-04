(Agenzia Vista) Germania, 10 aprile 2020 Geese (Verdi Germania): "Destra e sovranisti non facciano pressioni contro titoli comuni Ue" "Destra e sovranisti non facciano pressioni contro titoli comuni Ue". Così l'eurodeputata tedesca dei Verdi, Alexandra Geese, in una dichiarazione sull'esito dell'Eurogruppo di ieri sera. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev