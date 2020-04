(Agenzia Vista) Roma, 10 aprile 2020 Salini (FI): "Da Eurogruppo piccolo passo avanti" "Un piccolo passo avanti è stato fatto” Così l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini in intervistato dopo l'accordo dell’Eurogruppo sulla risposta alla crisi innescata dal coronavirus da proporre al Consiglio europeo "la retorica del Mes vale poco in questo momento perché con ogni probabilità l'Italia non ricorrerà al Mes - prosegue - la novità è invece” quella che riguarda il Recovery Fund “che prefigura esattamente la nascita degli eurobond” che “richiederebbe però uno sforzo quasi doppio, almeno di 1000mld”. “Questa non è solidarietà “ ma “un estremo tentativo di convincere soggetti che in quella solidarietà non credono”. conclude. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev