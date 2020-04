(Agenzia Vista) Città del Vaticano, 10 aprile 2020 La Via Crucis di Papa Francesco in una Piazza San Pietro deserta Papa Francesco ha celebrato la consueta via Crucis del venerdì santo in una Piazza San Pietro deserta. Per l'emergenza Coronavirus la celebrazione si è svolta in maniera straordinaria: oltre al Santo Padre in piazza erano presenti pochi fedeli e alcuni giornalisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev