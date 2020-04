(Agenzia Vista) Milano, 11 aprile 2020 Sala a Colao: "Milano può essere area test per applicazione per idee fase 2" Ho chiamato Vittorio Colao, un grande manager, per me un amico, ha un ruolo delicato, a capo del comitato per la Fase 2. Mi sono permesso di dirgli che è logico che stiate a Roma ma qualunque cosa penserete, ideerete, dovrà trovare applicazione sui territori, quindi se c'è qualcosa per cui Milano può essere test noi siamo qui". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, nel suo videomessaggio quotidiano su Facebook. Fonte: Facebook/Beppe Sala Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev