(Agenzia Vista) Roma, 13 aprile 2020 Chitarrista Piazza Navona suona da Campidoglio. Raggi: "Omaggio di Roma al mondo" La sindaca di Roma Virginia Raggi: "Siamo sulla terrazza del Campidoglio insieme a Jacopo Mastrangelo, il ragazzo che ci ha emozionato suonando in una Roma deserta, dai tetti di piazza Navona. Oggi vogliamo fare un omaggio a tutti coloro che lottano contro il coronavirus, un pensiero a tutti i nostri cari. In questo momento difficile per tutti noi questo vuole essere un messaggio di augurio e un segno di speranza. Uno sguardo di fiducia nel futuro. Grazie a tutti". / fonte FB Virginia Raggi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev