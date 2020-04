(Agenzia Vista) Washington, 14 aprile 2020 Coronavirus, il discorso profetico di Obama nel 2014 La conferenza risale a dicembre 2014, poco dopo la crisi dell'Ebola che aveva minacciato il mondo e messo in ginocchio l'Africa occidentale. Obama era intervenuto al National Institutes of Health elogiando il loro lavoro per prevenire quella particolare crisi sanitaria. L'allora presidente sottolineava l'importanza di disporre di un'infrastruttura per il mondo intero, nel caso in cui un nuovo tipo di influenza si sarebbe mai dovuta materializzare. Fonte: YouTube ObamaWhiteHouse Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev