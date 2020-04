(Agenzia Vista) New York, 14 aprile 2020 Cuomo: "Il peggio è passato ma dobbiamo continuare a comportarci in modo intelligente" "Il peggio è passato, se continuiamo a comportarci in modo intelligente. Dobbiamo sempre ricordare che è come se avessimo la mano su una valvola: se giriamo troppo forte i numeri tornano a salire. Ma credo che si possa dire che il peggio è passato. Perché il peggio significa persone che muoiono. Non può esserci cosa peggiore di questa.". Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, nel corso del consueto punto sull'emergenza coronavirus, Fonte: Facebook/Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev