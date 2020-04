(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2020 Ecco come la Croce Rossa impiega i droni per il monitoraggio della temperatura corporea “Con strumenti di alta tecnologia possiamo arrivare anche nelle zone più remote, consegnare beni di prima necessità, misurare la temperatura corporea ed effettuare interventi di sanificazione a distanza. Grazie alla collaborazione con Land Rover, oggi potenziamo la nostra flotta di droni per rispondere in modo più efficace all'emergenza” Ha spiegato Flavio Ronzi, Segretario Generale della Croce Rossa Italiana tramite un video pubblicato sull’account Facebook della Croce Rossa. Fonte: Facebook Croce Rossa Italiana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev