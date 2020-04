(Agenzia Vista) Roma, 14 aprile 2020 Mes, Tremonti: "Era fondo per eurobond, sotto Monti modificato per mandare la Troika in Grecia" “Una fake news, il progetto italiano era un fondo per emettere eurobond […] poi Monti toglie il collegamento con gli eurobond e usa il fondo per straziare la Grecia tramite la Troika.” Ha dichiarato tramite un video messaggio l'Ex Ministro dell'economia e delle finanze, Giulio Tremonti. Fonte: Giorgia Meloni Facebook Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev