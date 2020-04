(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 aprile 2020 Sassoli visita le cucine del Parlamento Ue che preparano 1000 pasti al giorno per i senzatetto Il Presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, ha visitato oggi le cucine del Parlamento europeo, appositamente riaperte per distribuire 1000 pasti al giorno ai senzatetto, bisognosi di aiuto e operatori della sanità che lavorano per fronteggiare l'emergenza Covid19. Per David Sassoli si tratta di: " Un bell'esempio di etica pubblica ". Nella giornata di ieri sono stati distribuiti già 500 pasti. La distribuzione avviene grazie alla collaborazione con le associazioni: Restò du Coeur Saint Gilles, Douche FLUX, Croix Rouge, CPAS Ixelles. Il Parlamento europeo metterà inoltre a disposizione alcuni veicoli per agevolare il trasporto di medici, infermieri e assistenti sociali nel tragitto verso gli ospedali e per facilitare la distribuzione dei pasti. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev