(Agenzia Vista) Washington, 15 aprile 2020 Trump: "Gli sforzi degli americani funzionano, vediamo la luce in fondo al tunnel" Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull'emergenza Coronavirus: "Gli sforzi degli americani funzionano, vediamo la luce in fondo al tunnel" Fonte The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev