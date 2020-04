(Agenzia Vista) Bruxelles, 15 aprile 2020 Von der Leyen: "In Ue azioni contro crisi per 3mila mld" "Il commercio ha rallentato enormemente ovunque nel mondo. I governi usano tutti i mezzi disponibili per rafforzare i sistemi sanitari e sostenere le aziende e i lavoratori indipendenti. Tutto questo ha un costo gigantesco. Le azioni prese finora rappresentano nell'Ue quasi tremila miliardi di euro, e altre misure arriveranno, come dimostra risultato dell'Eurogruppo della settimana scorsa". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, presentando il documento della Commissione e Consiglio europeo per la ripartenza dopo la paralisi da coronavirus. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev