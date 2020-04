(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Pantheon chiuso per coronavirus, operai al lavoro per la manutenzione sull’illuminazione Con l’emergenza coronavirus e le normative emanate dal Governo anche il Pantheon è rimasto chiuso, ma in questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione dell’illuminazione. Ecco le immagini dei lavori Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev