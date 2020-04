(Agenzia Vista) Roma, 16 aprile 2020 Sepúlveda, Fico: “Ricordo affettuoso, uno degli scrittori che ho sentito più vicino” "Luis Sepúlveda è uno degli scrittori che ho sentito maggiormente vicino nel mio periodo universitario. Non solo per quanto riguarda i suoi scritti, ma anche per le sue posizioni sulle questioni ambientali". Così il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev