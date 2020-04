(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Iss in Rsa tra 6000 e 7000 decessi dall'inizio dell'anno, il 40 percento positivi al Coronavirus "Sono stati fra 6.000 e 7.000 i decessi avvenuti nelle strutture di ricovero per anziani (Rsa) a partire dal primo febbraio. Sintomi sono stati individuati in oltre il 40% dei deceduti, ma "è difficile distinguere fra influenza e Covid-19". Così Graziano Onder dell'Istituto Superiore di Sanità in conferenza stampa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev