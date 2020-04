(Agenzia Vista) Roma, 17 aprile 2020 Scaccabarozzi (Farmindustria): "AIFA, Farmindustria e Assogenerici, insieme nella lotta al Covid-19" AIFA, Farmindustria e Assogenerici, insieme per garantire farmaci, cure appropriate, ricerca e sperimentazione nella lotta al Covid-19. In questo momento di grande emergenza in Italia a causa del Covid-19, AIFA, Farmindustria e Assogenerici hanno promosso modalità di costante collaborazione, in assiduo contatto con le Regioni, per garantire accesso e continuità delle cure per tutti i pazienti che ne hanno bisogno, con l’ininterrotta produzione e distribuzione di tutti i farmaci, l’appropriatezza delle cure, l’intensificazione delle attività di ricerca e sperimentazione per le terapie e i vaccini. AIFA, Farmindustria e Assogenerici invitano a fare riferimento innanzitutto alle Istituzioni e al SSN per acquisire informazioni affidabili sul Covid-19. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev