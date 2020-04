(Agenzia Vista) Roma, 18 aprile 2020 Di Stefano (M5S): “Lega poteva esprimersi contro il Mes quando venne approvato, non lo fece” “Lega poteva esprimersi contro il Mes quando venne approvato, non lo fece” queste le parole di Manlio Di Stefano, del Movimento Cinque Stelle, in un video pubblicato sulla sua pagina facebook. Facebook Manlio Di Stefano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev