(Agenzia Vista) Napoli, 18 aprile 2020 Folla in strada a Saviano, in Campania, per i funerali del sindaco ucciso dal coronavirus Assembramenti a Saviano, in Campania. Almeno 200 persone sono scese in strada per assistere al funerale del sindaco Carmine Sommese, 66 anni, ex consigliere regionale e primario nell'ospedale di Nola, morto per coronavirus. Fonte: Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev