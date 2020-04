(Agenzia Vista) USA, 18 aprile 2020 Lady Gaga con Global Citizen per sostenere OMS:One World Together At Home è lettera d'amore al mondo Le parole di Lady Gaga su “One World Together At Home”, il megaconcerto benefico che la popstar ha organizzato insieme a Global Citizen per sostenere l’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta al coronavirus. Fonte: UN Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev