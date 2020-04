(Agenzia Vista) Torino, 19 aprile 2020 Rivolta in strada a Torino contro la polizia che stava arrestando due rapinatori Tafferugli nel quartiere Aurora di Torino. Alcuni anarchici sono scesi in strada per protestare contro la polizia che stava arrestando due persone accusate di aver rubato una catenina a una donna anziana / fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev