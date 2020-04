(Agenzia Vista) Asti, 20 aprile 2020 Coronavirus, il sindaco di Asti si taglia barba e capelli e si camuffa per controllare i buoni spesa Il sindaco di Asti, Maurizio Rasero, si taglia barba e capelli per rendersi irriconoscibile e in incognito visita alcuni supermercati e negozi della città per verificare che i buoni spesa erogati dal Comune alle famiglie in difficoltà siano utilizzati in modo corretto / fonte FB Maurizio Rasero Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev