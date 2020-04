(Agenzia Vista) Usa, 20 aprile 2020 19-04-20 Covid, Trump: "Nuovi casi in calo, ringrazio gli americani per i loro sforzi" - SOTTOTITOLI La conferenza stampa del presidente Usa, Donald Trump, per fare il punto sull'emergenza coronavirus: "Continuiamo a vedere un calo dei nuovi casi negli hotspot in tutto il Paese. Grazie al popolo americano per i grandi sforzi che sta facendo per rallentare la diffusione!" / fonte WhiteHouse.gov Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev