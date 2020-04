(Agenzia Vista) Roma, 20 aprile 2020 Riaprono le cartolibrerie a Roma. Un negoziante: “Siamo preoccupati per i libri scolastici” “Siamo preoccupati per i libri scolastici” queste le parole di Sorena, il proprietario della cartolibreria Rulliano a Roma. Oggi è il primo giorno in cui riaprono le cartolibrerie nella capitale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev