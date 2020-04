(Agenzia Vista) Roma, 21 aprile 2020 Scontro M5s-Lega in Aula al Senato su Regione Lombardia Al termine del dibattito sull'informativa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte in Senato, Danilo Toninelli (M5S) è intervenuto in Aula affermando che: "La gestione della sanità è in mano alle Regioni. I cittadini soffrono, io soffro quando sento scaricare la responsabilità prima sul Governo, poi sui tecnici dell'amministrazione regionale lombarda, poi sui commissari del Governo. E' l'esatto opposto, bisogna partire dagli errori fatti, imparare e rimediare agli errori perché i morti sono troppi". Il senatore della Lega Pasquale Pepe ha replicato così: "Il collega Toninelli deve solamente vergognarsi per l'attacco vigliacco, immotivato, irresponsabile e sconsiderato che ha rivolto alla Lombardia. Ricordo al collega Toninelli che, se la sanità è nelle mani delle Regioni, l'emergenza è nelle mani di un Governo assente e incapace. Il Governo Conte a me e a tanti altri sindaci ci ha lasciati soli a combattere l'emergenza coronavirus: a mani nude e a mani vuote". / fonte Senato Tv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev