Cuomo: "Io politicamente non apprezzato alla Casa Bianca ma incontro con Trump produttivo"

(Agenzia Vista) New York, 22 aprile 2020 Cuomo: "Alla Casa Bianca politicamente non piaccio ma incontro con Trump produttivo" "Abbiamo avuto un incontro produttivo alla Casa Bianca ieri. 'Incontro roduttivo', tutti dicono così ma cosa significa? Per me significa che abbiamo parlato di verità e fatti, abbiamo preso delle decisioni e abbiamo un piano. Questo è stato ottenuto ieri e personalmente ho buone sensazioni a riguardo." Così il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, nel corso del consueto punto sull'emergenza coronavirus. "Tra l'altro le persone alla Casa Bianca politicamente non mi apprezzano - continua - E' un dato di fatto, li vedete i tweet del presidente, ha twittato spesso cose scortesi su di me e mio fratello. Dal punto di vista politico abbiamo avuto dei conflitti ma ci siamo seduti con lui e il suo team e tutto il resto è stato messo da parte" ha concluso. Facebook/Governor Andrew Cuomo Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev