(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 Giornata nazionale Salute Donna, Muñoz Morales: "Un abbraccio a donne che combattono contro covid" La madrina di Atena Donna, Rocío Muñoz Morales, in occasione della Giornata nazionale Salute della Donna: "Un abbraccio a tutte le donne che stanno combattendo contro la malattia, che sono a casa o in prima fila, che stanno lottando per quelli più bisognosi. Forza donne!" / fonte Ministero della Salute Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev