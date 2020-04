(Agenzia Vista) Massa Carrara, 22 aprile 2020 L'orchestra virtuale degli studenti suona Viva la Vida: "Non ci arrendiamo" "La nostra orchestra non si è arrende… Continuiamo a suonare insieme così, con il nostro arrangiamento di Viva la Vida che abbiamo proposto tante volte. Le registrazioni sono state fatte con gli smartphone, niente di preregistrato, solo il click per il tempo." Così la Palma Orchestra del liceo Palma di Massa Carrara pubblicando il video su Youtube. Palma Orchestra Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev