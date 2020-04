(Agenzia Vista) Roma, 22 aprile 2020 Maturita', Azzolina auspico ci sia la possibilita' di svolgere l'orale in presenza "L'orientamento è riprendere l'attività didattica in aula, ma solo quando il quadro epidemiologico lo consentirà, alle condizioni ragionevoli di sicurezza per tutti: per gli alunni, per il personale scolastico e, di riflesso, per l'intera nazione" così il Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina nel corso del suo intervento al Question Time alla Camera dei Deputati. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev