(Agenzia Vista) Roma, 23 aprile 2020 Salvini cartelle esattoriali porterebbero alla rivoluzione, chiediamo pace fiscale "Tra le disattenzione del Governo c'è il fatto che dal primo giugno rischiano di partire cartelle esattoriali per famiglie e imprese italiane. E' una follia, chiediamo pace fiscale, in questo momento cartelle di Equitalia porterebbero alla rivoluzione" così il leader della Lega Matteo Salvini in un'intervista esclusiva all'Agenzia Vista. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev