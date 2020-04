(Agenzia Vista) Ginevra, 22 aprile 2020 L'Oms: "Allentare le restrizioni non significa fine dell'epidemia" "Vogliamo ribadire che allentare le restrizioni non è la fine della pandemia in nessun Paese. La fine dell'epidemia richiederà uno sforzo sostenuto da parte di individui, comunità e governi per continuare a reprimere e controllare il virus." Lo ha affermato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità. / UN Audiovisual Library Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it