(Agenzia Vista) Washington, 23 aprile 2020 Trump: "Firmato ordine esecutivo per stop temporaneo a immigrazione" "Al fine di proteggere i nostri grandi lavoratori americani ho appena firmato l’ordine esecutivo che sospende temporaneamente l’immigrazione negli Stati Uniti. Questo assicurerà che i disoccupati in America saranno i primi della fila per lavorare appena la nostra economia riaprirà. Così preserveremo anche le nostre risorse sanitarie per i pazienti americani, dobbiamo occuparci dei nostri pazienti e dei nostri grandi lavoratori americani.". Così il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nel corso del consueto punto sull'emergenza coronavirus negli Usa Fonte/The White House Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev