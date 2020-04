(Agenzia Vista) Piacenza, 24 aprile 2020 Coronavirus, a Piacenza chiude l'ospedale da campo militare. Il post dell'Esercito italiano su Facebook: "Missione compiuta a Piacenza, dove l’ospedale da campo dell’Esercito, montato in tempi record, ora non più necessario, sta per essere riposto nei container dove sarà comunque tenuto a disposizione della Regione Emilia-Romagna" / fonte FB Esercito italiano Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev